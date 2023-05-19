В ФРГ получить гражданство можно будет после пяти лет проживания в стране

В ФРГ получить гражданство можно будет после пяти лет проживания в стране

Три правящие партии ФРГ - Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия - согласовали между собой законопроект, который в перспективе упростит получение гражданства.

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