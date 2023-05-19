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В ФРГ получить гражданство можно будет после пяти лет проживания в стране

В ФРГ получить гражданство можно будет после пяти лет проживания в стране Три правящие партии ФРГ - Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия - согласовали между собой законопроект, который в перспективе упростит получение гражданства.
Другие страны
19 мая 2023 г. 16:43
В ФРГ получить гражданство можно будет после пяти лет проживания в стране

Три правящие партии ФРГ - Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия - согласовали между собой законопроект, который в перспективе упростит получение гражданства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет в пятницу агентство DPA. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) подверг это жесткой критике.

Законопроект, который в конце прошлого года изначально представила глава МВД Нэнси Фезер, подразумевает, что все люди, которые уже прожили в стране несколько лет и платили в ней налоги, могут стать гражданами Германии в упрощенном порядке. Вместо восьми лет, как сейчас, получить гражданство можно будет после пяти лет проживания в ФРГ. В случае "особых интеграционных достижений" это должно быть возможно даже через три года, например если иммигранты продемонстрировали особые академические или профессиональные достижения, обладают особенно хорошими языковыми навыками. Также соискателям гражданства не нужно будет отказываться от паспорта той страны, из которой они приехали. Нынешние правила подразумевают отказ от первого гражданства.

Предполагается, что Бундестаг рассмотрит новый законопроект летом.

В ХДС/ХСС считают, что инициативы правительства "обесценивают гражданство ФРГ". "Получение паспорта должны быть итогом успешной интеграции, а не быть началом этого процесса", - сказал представитель блока Торстен Фрай в интервью с газетами редакционной группы "Функе". По его мнению, изменение миграционного законодательства "усложнит интеграцию" иностранцев.

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