В ФРГ полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на пассажира поезда

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Германская полиция ликвидировала мужчину, который ранил ножом одного из пассажиров поезда, следовавшего из Кельна на север ФРГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на своем сайте в среду газета Bild.

По ее данным, сообщения о нападении поступили, когда поезд прибыл на вокзал города Фленсбург. Когда представители власти подошли к мужчине, который находился в вагоне, он напал на одного из стражей порядка. После этого другой полицейский застрелил подозреваемого, отмечает таблоид.

Вокзал оцеплен, ведется следствие.