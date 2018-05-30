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    В ФРГ полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на пассажира поезда

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Германская полиция ликвидировала мужчину, который ранил ножом одного из пассажиров поезда, следовавшего из Кельна на север ФРГ.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на своем сайте в среду газета Bild.

    По ее данным, сообщения о нападении поступили, когда поезд прибыл на вокзал города Фленсбург. Когда представители власти подошли к мужчине, который находился в вагоне, он напал на одного из стражей порядка. После этого другой полицейский застрелил подозреваемого, отмечает таблоид.

    Вокзал оцеплен, ведется следствие.

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