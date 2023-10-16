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В ФРГ из-за холодов перезапустили угольную электростанцию

В ФРГ из-за холодов перезапустили угольную электростанцию Германия перезапустила законсервированную угольную электростанцию, власти решили вернуться к использованию «грязного» топлива перед наступлением холодов.
Другие страны
16 октября 2023 г. 23:44
В ФРГ из-за холодов перезапустили угольную электростанцию

Германия перезапустила законсервированную угольную электростанцию, власти решили вернуться к использованию «грязного» топлива перед наступлением холодов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что работу блока F электростанции возобновили 15 октября. Установка простаивала почти пять лет, прежде чем в правительстве решили перезапустить добычу электричества, чтобы ослабить потенциальную нагрузку на энергосеть.

Источники агентства подчеркивают, что использование угля пришлось увеличить, чтобы сэкономить природный газ, а также предотвратить перебои с поставками энергии в отопительный сезон.

До этого по прогнозу Международного энергетического агентства стало известно, что цены на газ в Европе сохранятся на высоком уровне до 2027 года. В среднем они составят не менее $450 за 1000 куб. метров.

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