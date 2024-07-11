В ФРГ ожидают присоединения Британии к разработке ракет большой дальности

Власти ФРГ ожидают, что Великобритания присоединится к проекту разработки ракет большой дальности, о котором договорились на полях саммита НАТО в Вашингтоне Германия, Франция, Италия и Польша.

Власти ФРГ ожидают, что Великобритания присоединится к проекту разработки ракет большой дальности, о котором договорились на полях саммита НАТО в Вашингтоне Германия, Франция, Италия и Польша.

Как передает Report, об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники.

"В Берлине ожидают, что к проекту присоединится и новое британское правительство", - отмечается в статье.

Издание предполагает, что речь может идти либо о крылатой, либо о баллистической гиперзвуковой ракете, которая с территории Германии якобы могла бы поражать цели на территории России и даже достигать Москвы.

Сейчас Бундесвер располагает лишь ракетами Taurus дальностью полета около 500 км, говорится в сообщении.

Отметим, что министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши подписали в Вашингтоне меморандум о намерениях касательно разработки оружия дальностью свыше 1 тыс. км.

Также известно, что с 2026 года США будут размещать на территории Германии новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе.