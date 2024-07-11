О нас

В ФРГ ожидают присоединения Британии к разработке ракет большой дальности

В ФРГ ожидают присоединения Британии к разработке ракет большой дальности Власти ФРГ ожидают, что Великобритания присоединится к проекту разработки ракет большой дальности, о котором договорились на полях саммита НАТО в Вашингтоне Германия, Франция, Италия и Польша.
Другие страны
11 июля 2024 г. 20:10
В ФРГ ожидают присоединения Британии к разработке ракет большой дальности

Власти ФРГ ожидают, что Великобритания присоединится к проекту разработки ракет большой дальности, о котором договорились на полях саммита НАТО в Вашингтоне Германия, Франция, Италия и Польша.

Как передает Report, об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники.

"В Берлине ожидают, что к проекту присоединится и новое британское правительство", - отмечается в статье.

Издание предполагает, что речь может идти либо о крылатой, либо о баллистической гиперзвуковой ракете, которая с территории Германии якобы могла бы поражать цели на территории России и даже достигать Москвы.

Сейчас Бундесвер располагает лишь ракетами Taurus дальностью полета около 500 км, говорится в сообщении.

Отметим, что министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши подписали в Вашингтоне меморандум о намерениях касательно разработки оружия дальностью свыше 1 тыс. км.

Также известно, что с 2026 года США будут размещать на территории Германии новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

У берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 6,5
У берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 6,5
11 июля 2024 г. 19:54
СМИ: В преддверии Олимпиады из Парижа вывезли около 5 тыс. бездомных мигрантов
СМИ: В преддверии Олимпиады из Парижа вывезли около 5 тыс. бездомных мигрантов
11 июля 2024 г. 19:52
Япония активизирует сотрудничество с НАТО
Япония активизирует сотрудничество с НАТО
11 июля 2024 г. 18:36
Ряд стран подписали соглашение о разработке крылатых ракет большой дальности
Ряд стран подписали соглашение о разработке крылатых ракет большой дальности
11 июля 2024 г. 17:53
В Калифорнии при стрельбе погибли три человека
В Калифорнии при стрельбе погибли три человека
11 июля 2024 г. 17:35
Юлию Навальную внесли в список террористов в России
Юлию Навальную внесли в список террористов в России
11 июля 2024 г. 17:26
Хорватия выделила Украине военную помощь на 66,6 млн евро
Хорватия выделила Украине военную помощь на 66,6 млн евро
11 июля 2024 г. 17:25
Норвегия предоставит Украине помощь почти на 93 млн долларов на средства ПВО
Норвегия предоставит Украине помощь почти на 93 млн долларов на средства ПВО
11 июля 2024 г. 17:13
В Польше под завалами в шахте Рыдултовы пострадали около 20 человек
В Польше под завалами в шахте Рыдултовы пострадали около 20 человек
11 июля 2024 г. 17:10
Президент Кении заявил о роспуске правительства
Президент Кении заявил о роспуске правительства
11 июля 2024 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi