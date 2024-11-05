В ФРГ отметили нехватку €6 млрд в бюджете 2025 года для модернизации армии

Бундесверу (Вооруженные силы ФРГ) в 2025 году недостает 6 млрд евро для решения проблем оснащения.

Бундесверу (Вооруженные силы ФРГ) в 2025 году недостает 6 млрд евро для решения проблем оснащения.

Как передает Report, об этом министр обороны Германии Борис Писториус сказал агентству DPA.

Он отметил, что в 2025 году Бундесверу потребуется около 58 млрд евро, чтобы ликвидировать имеющиеся проблемы в обеспечении.

"При нынешнем положении дел нам будет выделено около 52 млрд евро. Это означает, что в следующем году нам будет недоставать почти €6 млрд", - уточнил министр.

В результате порядка 100 проектов, по словам главы оборонного ведомства ФРГ, не удалось реализовать, а закупка техники была отложена.

Напомним, что в Германии в 2022 году был создан специальный фонд в размере 100 млрд евро для модернизации армии. В этом году страна потратит на оборону 73,41 млрд долларов, что составит 2,01% прогнозируемого ВВП. В феврале Писториус отмечал, что такого объема военных расходов может оказаться недостаточно для обеспечения безопасности ФРГ в ближайшие годы.