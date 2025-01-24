В ФРГ около 3 тыс. человек почтили память жертв нападения в парке

Порядка 3 тыс. человек почтили память жертв совершенного афганцем нападения с ножом в парке в городе Ашаффенбург (федеральная земля Бавария) на юге Германии.
Как передает
По данным правоохранителей, в четверг вечером в парке, где произошло нападение, собрались около 3 тыс. человек. В полиции отметили, что это было "тихое поминовение". Никаких инцидентов зафиксировано не было.
Канцлер Германии Олаф Шольц после нападения обвинил власти Баварии в невыполнении существующих правил предоставления убежища. Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт, комментируя произошедшее, заявила, что любой, кто совершает или угрожает совершить насильственные преступления, должен быть немедленно депортирован.