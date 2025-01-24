О нас

В ФРГ около 3 тыс. человек почтили память жертв нападения в парке

В ФРГ около 3 тыс. человек почтили память жертв нападения в парке Порядка 3 тыс. человек почтили память жертв совершенного афганцем нападения с ножом в парке в городе Ашаффенбург (федеральная земля Бавария) на юге Германии.
Другие страны
24 января 2025 г. 02:59
В ФРГ около 3 тыс. человек почтили память жертв нападения в парке

Порядка 3 тыс. человек почтили память жертв совершенного афганцем нападения с ножом в парке в городе Ашаффенбург (федеральная земля Бавария) на юге Германии.

Как передает Report, об этом пишет агентство DPA со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, в четверг вечером в парке, где произошло нападение, собрались около 3 тыс. человек. В полиции отметили, что это было "тихое поминовение". Никаких инцидентов зафиксировано не было.

Канцлер Германии Олаф Шольц после нападения обвинил власти Баварии в невыполнении существующих правил предоставления убежища. Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт, комментируя произошедшее, заявила, что любой, кто совершает или угрожает совершить насильственные преступления, должен быть немедленно депортирован.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Губернатор Техаса потребовал возместить расходы на охрану границы
Губернатор Техаса потребовал возместить расходы на охрану границы
24 января 2025 г. 03:18
В Британии убившему трех девочек подростку назначили 52 года тюрьмы
В Британии убившему трех девочек подростку назначили 52 года тюрьмы
24 января 2025 г. 02:21
СМИ: В деревне в Нигерии боевики Боко харам убили 20 рыбаков
СМИ: В деревне в Нигерии боевики "Боко харам" убили 20 рыбаков
24 января 2025 г. 01:56
Трамп выразил желание немедленно встретиться с Путиным
Трамп выразил желание немедленно встретиться с Путиным
24 января 2025 г. 01:35
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,2
24 января 2025 г. 01:21
Сенат Конгресса США утвердил Джона Рэтклиффа на пост главы ЦРУ
Сенат Конгресса США утвердил Джона Рэтклиффа на пост главы ЦРУ
24 января 2025 г. 00:59
СМИ: Суд заблокировал указ Трампа об ограничении права на гражданство
СМИ: Суд заблокировал указ Трампа об ограничении права на гражданство
24 января 2025 г. 00:14
Во Франции напавшего на экс-редакцию Charlie Hebdo приговорили к 30 годам тюрьмы
Во Франции напавшего на экс-редакцию Charlie Hebdo приговорили к 30 годам тюрьмы
23 января 2025 г. 23:39
Переговоры о новом этапе соглашения по Газе начнутся через две недели
Переговоры о новом этапе соглашения по Газе начнутся через две недели
23 января 2025 г. 23:26
Президент Польши: Россию необходимо принудить к миру
Президент Польши: Россию необходимо принудить к миру
23 января 2025 г. 22:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi