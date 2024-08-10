В ФРГ одобрили в I полугодии экспорт оружия на сумму 5,6 млрд евро

Власти Германии за первое полугодие выдали разрешений на экспорт оружия на общую сумму 5,6 млрд евро.

Власти Германии за первое полугодие выдали разрешений на экспорт оружия на общую сумму 5,6 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на ответ Минэкономики ФРГ на соответствующий запрос депутата Бундестага Севим Дагделен (группа "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - BSW).

"Незадолго до земельных выборов в Восточной Германии (пройдут в сентябре в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии) федеральное правительство снова демонстрирует свои фатальные политические приоритеты, разрешая экспорт оружия на рекордную сумму", - приводит агентство слова Дагделен. По ее мнению, вместо того, чтобы инвестировать в образование, инфраструктуру и здравоохранение, власти раздают "подарки оружием" Киеву.

По информации Минэкономики, в ведении которого находятся вопросы выдачи разрешений на экспорт, в том числе военной продукции, речь пока идет о предварительных данных.