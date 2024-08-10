О нас

В ФРГ одобрили в I полугодии экспорт оружия на сумму 5,6 млрд евро

В ФРГ одобрили в I полугодии экспорт оружия на сумму 5,6 млрд евро Власти Германии за первое полугодие выдали разрешений на экспорт оружия на общую сумму 5,6 млрд евро.
Другие страны
10 августа 2024 г. 10:19
В ФРГ одобрили в I полугодии экспорт оружия на сумму 5,6 млрд евро

Власти Германии за первое полугодие выдали разрешений на экспорт оружия на общую сумму 5,6 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на ответ Минэкономики ФРГ на соответствующий запрос депутата Бундестага Севим Дагделен (группа "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - BSW).

"Незадолго до земельных выборов в Восточной Германии (пройдут в сентябре в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии) федеральное правительство снова демонстрирует свои фатальные политические приоритеты, разрешая экспорт оружия на рекордную сумму", - приводит агентство слова Дагделен. По ее мнению, вместо того, чтобы инвестировать в образование, инфраструктуру и здравоохранение, власти раздают "подарки оружием" Киеву.

По информации Минэкономики, в ведении которого находятся вопросы выдачи разрешений на экспорт, в том числе военной продукции, речь пока идет о предварительных данных.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
6 августа 2024 г. 16:35
На Земле наблюдается сильная магнитная буря
На Земле наблюдается сильная магнитная буря
4 августа 2024 г. 22:51
Израиль довел до Ирана и Хезболлах, что гибель мирных жителей является красной линией
Израиль довел до Ирана и "Хезболлах", что гибель мирных жителей является красной линией
8 августа 2024 г. 08:56
Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере труда
Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере труда
3 августа 2024 г. 16:13
КСИР: Хания был убит при помощи снаряда с боевой частью массой около 7 кг
КСИР: Хания был убит при помощи снаряда с боевой частью массой около 7 кг
3 августа 2024 г. 16:16
Исраэль Кац: Назначение лидером ХАМАС Синвара - еще один повод добиться его быстрого устранения
Исраэль Кац: Назначение лидером ХАМАС Синвара - еще один повод добиться его быстрого устранения
7 августа 2024 г. 01:11
Фактическая погода: В Гусарском районе выпал град
ВидеоФактическая погода: В Гусарском районе выпал град
4 августа 2024 г. 17:23
Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
5 августа 2024 г. 22:10
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
8 августа 2024 г. 22:20
Турция использует национальные технологии для защиты границы с Сирией
Турция использует национальные технологии для защиты границы с Сирией
3 августа 2024 г. 13:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi