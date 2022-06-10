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В ФРГ одобрили формирование фонда объемом 100 млрд евро для укрепления армии

В ФРГ одобрили формирование фонда объемом 100 млрд евро для укрепления армии Германский Бундесрат (палата федеральных земель) согласовал поправки к конституции ради создания специального фонда объемом 100 млрд евро для укрепления Вооруженных сил Германии.
Другие страны
10 июня 2022 г. 12:13
В ФРГ одобрили формирование фонда объемом 100 млрд евро для укрепления армии

Германский Бундесрат (палата федеральных земель) согласовал поправки к конституции ради создания специального фонда объемом 100 млрд евро для укрепления Вооруженных сил Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС со ссылкой на DPA, такое решение принято в пятницу делегатами заседания.

Вносить изменения в конституцию было необходимо для того, чтобы обойти правила, запрещающие брать столь большие кредиты.

Ранее данный фонд уже согласовало правительство и утвердил Бундестаг. Голосование в палате федеральных земель считалось формальностью.

Из средств данного фонда планируется закупить новое вооружение и улучшить материально-техническую базу ВС ФРГ. В частности, как писало агентство Reuters, около 40 млрд евро пойдет на укрепление ВВС страны, включая закупку новых истребителей Eurofighter и F-35. На нужды ВМС будут выделены 19,3 млрд евро.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya Bundesratı ordu ilə bağlı 100 milyard avroluq fondun yaradılmasına razılıq verib

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