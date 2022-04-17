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В ФРГ оценили ежемесячные расходы на каждого украинского беженца в €3,5 тыс.

В ФРГ оценили ежемесячные расходы на каждого украинского беженца в €3,5 тыс. Коммунальные власти германской федеральной земли Гессен исходят из того, что на каждого украинского беженца в месяц будет потрачено 3,5 тыс. евро.
Другие страны
17 апреля 2022 г. 15:55
В ФРГ оценили ежемесячные расходы на каждого украинского беженца в €3,5 тыс.

Коммунальные власти германской федеральной земли Гессен исходят из того, что на каждого украинского беженца в месяц будет потрачено 3,5 тыс. евро.

Как передает Report, об этом пишет газета Welt am Sonntag.

"Города, районы и коммуны в Гессене выставляют государству сумму требований в размере 3,5 тыс. евро в расчете на одного беженца в месяц", - приводит издание выдержки из документа, который подготовили коммунальные объединения региона для обсуждения с федеральными властями. Как отмечается, в качестве основы была взята средняя оценка затрат на беженцев от 2019 года.

В Гессене исходят из того, что в день 75 евро расходоваться на размещение, уход и дополнительные траты, 25 евро - на "оказание психосоциальной помощи", 15 евро - на проведение социальной работы и 10 - на меры безопасности. Коммунальные власти Бранденбурга уже согласились с оценкой гессенских коллег, пишет Welt am Sonntag.

Всего, по данным федеральной полиции ФРГ, на сегодняшний день в Германию прибыли 354 663 украинских беженца. 8 апреля канцлер Олаф Шольц сообщил о планах правительства выделить федеральным землям 2 млрд евро на беженцев с Украины.

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