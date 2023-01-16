В ФРГ обсуждают кандидатуру на пост главы Минобороны при отставке Ламбрехт

Cреди возможных кандидатов на пост министра обороны Германии при возможной отставке Кристине Ламбрехт политики указывают главу ведомства федерального канцлера Вольфганга Шмидта и сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларса Клингбайл

Cреди возможных кандидатов на пост министра обороны Германии при возможной отставке Кристине Ламбрехт политики указывают главу ведомства федерального канцлера Вольфганга Шмидта и сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларса Клингбайля.

Об этом передает Report со ссылкой на Spiegel.

Авторы статьи также не исключают, что новым министром обороны может стать нынешний министр труда и социальных дел Хубертус Хайль. При этом, как отмечает издание, в вписке возможных кандидатов не представлена уполномоченная Бундестага по вопросам военнослужащих Ева Хёгль, несмотря на то, что многие СМИ отдавали ей предпочтение.

Все названные журналом политики и сама министр обороны входят в Социал-демократическую партию Германии, к которой также принадлежит канцлер страны Олаф Шольц.

Отметим, что ранее газета Bild со ссылкой на источники сообщила о том, что Ламбрехт, которую в последние месяцы критиковали за состояние материально-технической базы ВС Германии, приняла решение уйти в отставку. Но дата пока не известна.