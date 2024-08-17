В ФРГ обнаружили следы проникновения уже на четвертом военном объекте

В немецком Гархинге близ баварской столицы Мюнхена обнаружены повреждения у внешнего ограждения казармы бундесвера.

В немецком Гархинге близ баварской столицы Мюнхена обнаружены повреждения у внешнего ограждения казармы бундесвера.

Как передает Report , об этом со ссылкой на военное командование сообщило издание Bild.

Отмечается, что это уже четвертый военный объект со следами проникновения.

Повреждения в заборе были обнаружены в ходе проверок, сообщил представитель командования изданию. По его данным, ничего не указывает на то, что кто-то проник в здания на территории казарм. Отмечается, что там расположен главный институт медико-санитарной службы.

Ранее немецкие СМИ сообщили о трёх инцидентах с предполагаемым проникновением на военные объекты в федеральной земле Северный-Рейн Вестфалия. Так, в казарме авиабазы Кёльн-Ван предположили отравление водопроводной воды, что впоследствии не подтвердилось.