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В ФРГ обнаружили следы проникновения уже на четвертом военном объекте

В ФРГ обнаружили следы проникновения уже на четвертом военном объекте В немецком Гархинге близ баварской столицы Мюнхена обнаружены повреждения у внешнего ограждения казармы бундесвера.
Другие страны
17 августа 2024 г. 04:46
В ФРГ обнаружили следы проникновения уже на четвертом военном объекте

В немецком Гархинге близ баварской столицы Мюнхена обнаружены повреждения у внешнего ограждения казармы бундесвера.

Как передает Report, об этом со ссылкой на военное командование сообщило издание Bild.

Отмечается, что это уже четвертый военный объект со следами проникновения.

Повреждения в заборе были обнаружены в ходе проверок, сообщил представитель командования изданию. По его данным, ничего не указывает на то, что кто-то проник в здания на территории казарм. Отмечается, что там расположен главный институт медико-санитарной службы.

Ранее немецкие СМИ сообщили о трёх инцидентах с предполагаемым проникновением на военные объекты в федеральной земле Северный-Рейн Вестфалия. Так, в казарме авиабазы Кёльн-Ван предположили отравление водопроводной воды, что впоследствии не подтвердилось.

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