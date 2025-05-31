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В ФРГ обеспокоены сохранностью золотого запаса на фоне торговой войны Трампа

В ФРГ обеспокоены сохранностью золотого запаса на фоне торговой войны Трампа Германия обеспокоилась сохранностью своего золотого запаса, находящегося в хранилищах в Нью-Йорке, из-за торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом и его нападок на Федеральную резервную систему.
Другие страны
31 мая 2025 г. 03:22
В ФРГ обеспокоены сохранностью золотого запаса на фоне торговой войны Трампа

Германия обеспокоилась сохранностью своего золотого запаса, находящегося в хранилищах в Нью-Йорке, из-за торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом и его нападок на Федеральную резервную систему.

Как передает Report, об этом пишет Reuters.

В настоящее время в Соединенных Штатах хранится более 1 250 тонн немецкого золота. Глава Европейской ассоциации налогоплательщиков указал, что Трамп хочет контролировать ФРС, что также будет означать контроль над золотыми резервами, и призвал вернуть эти средства.

Депутат Европарламента Маркус Фербер заявил, что США больше не являются таким надежным партнером, каким они были раньше. "Трамп непредсказуем, и нельзя исключать, что когда-нибудь он предложит новые идеи, как обращаться с иностранными золотыми резервами", — подчеркнул он.

В Бундесбанке при этом не сомневаются в сохранности золота. Там считают, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка заслуживает доверия.

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