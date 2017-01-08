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    В ФРГ неизвестный ворвался с ножом в полицейский участок

    Нарушитель спокойствия нанес ножевые ранения двум людям

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина ворвался в полицейский участок в немецком городе Дуйсбург и с ножом бросился на дежурного правоохранителя, который в ответ был вынужден открыть огонь на поражение.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    По версии издания, нарушитель спокойствия перед тем, как ворваться в полицейский участок, нанес ножевые ранения двум людям. Первый инцидент произошел в одной из квартир в районе Бергхайм, второй - на улице.

    О мотивах преступника пока ничего не сообщается. Другие подробности не приводятся.

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