В ФРГ не исключают, что атака в Золингене имела "террористические мотивы"

Правоохранительные органы ФРГ не исключают, что нападение на посетителей фестиваля в Золингене имело террористические мотивы, личность подозреваемого пока не установлена.

Правоохранительные органы ФРГ не исключают, что нападение на посетителей фестиваля в Золингене имело террористические мотивы, личность подозреваемого пока не установлена.

Как передает Report , об этом сообщил журналистам на пресс-конференции старший прокурор (Генпрокуратура Дюссельдорфа) Маркус Касперс.

"С учетом всех обстоятельств мы исходим из того, что нельзя исключать начальное подозрение в террористически мотивированном преступлении", - сказал он.

По словам чиновника, если эти подозрения подтвердятся, то расследование дела возьмет на себя Федеральная прокуратура в Карлсруэ. Касперс подтвердил задержание 15-летнего подростка в связи со случившимся. По информации следствия, с ним подозреваемый разговаривал перед нападением.

Напомним, что в результате нападения неизвестного с ножом на гостей городского фестиваля в немецком Золингене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) погибли по меньшей мере три человека, еще четверо получили ранения.