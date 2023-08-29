ФРГ намерен запустить франко-германскую инициативу для сокращения бюрократии в ЕС

Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман выступил за сокращение бюрократии в Европейском союзе (ЕС), отметив, что намерен вместе с Францией запустить германо-французскую инициативу для сокращения бюрократии в ЕС.

Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман выступил за сокращение бюрократии в Европейском союзе (ЕС), отметив, что намерен вместе с Францией запустить германо-французскую инициативу для сокращения бюрократии в ЕС.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Германия уже приступила к борьбе с ней на национальном уровне.

"Стартовый сигнал для борьбы с излишней бюрократией уже дан на национальном уровне. Однако только этого недостаточно: большое количество обременительных правил исходит от ЕС", - написал Бушман в социальной сети "Х".