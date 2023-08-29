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В Германии намерены тратить на поддержку экономики более 7 млрд евро ежегодно

В Германии намерены тратить на поддержку экономики более 7 млрд евро ежегодно Правительство Германии согласовало пакет мер по поддержке экономики. Таким образом, общий объем помощи в настоящее время составляет €7,035 млрд в год до 2028 года включительно,
Другие страны
29 августа 2023 г. 21:00
В Германии намерены тратить на поддержку экономики более 7 млрд евро ежегодно

Правительство Германии согласовало пакет мер по поддержке экономики. Таким образом, общий объем помощи в настоящее время составляет €7,035 млрд в год до 2028 года включительно.

Как передает Report, об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении законопроект.

Ожидается, что окончательно кабмин ФРГ утвердит его на своем закрытом заседании в резиденции правительства Германии в Мезеберге под Берлином 30 августа.

Издание сообщает также, что две недели назад согласование документа не состоялось, поскольку против выступила министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Лиза Паус. Законопроект после это переделали, добавив в него дополнительные правила по строительству жилых зданий.

Handelsblatt утверждает, что ведущие экономисты ФРГ согласовали новый законопроект, но назвали объемы финансирования недостаточными.

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