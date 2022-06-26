В ФРГ намерены привлечь иностранных рабочих для устранения нехватки персонала

Правительство Германии планирует привлекать иностранных рабочих в целях устранения проблем, связанных с нехваткой персонала в аэропортах ФРГ.

Правительство Германии планирует привлекать иностранных рабочих в целях устранения проблем, связанных с нехваткой персонала в аэропортах ФРГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье заявил министр труда и социальных дел ФРГ Хубертус Хайль газете Bild am Sonntag.

"Федеральное правительство планирует разрешить въезд в Германию срочно необходимому персоналу из-за границы для временной работы", - отметил Хайль. "Мы хотим исключить любую форму социального демпинга и эксплуатации. Работодатели должны выплачивать установленную по тарифу заработную плату и предоставлять достойное жилье в течение определенного периода времени", - подчеркнул он.

По данным источников в правительстве ФРГ, как пишет Bild am Sonntag, в настоящее время в аэропортах страны не хватает от 2 до 3 тыс сотрудников. Таким образом, цель принимаемой меры состоит в том, чтобы "привезти из Турции в Германию четырехзначное число квалифицированных рабочих, которые в лучшем случае могут осуществлять трудовую деятельность на протяжении нескольких месяцев начиная с июля".

Проблемы с нехваткой персонала ощущают не только аэропорты, но и авиаперевозчики. Так, в четверг крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa объявила об отмене в середине летнего сезона еще 2,2 тыс рейсов в своих узловых аэропортах во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Это касается, в частности, рейсов по Германии и Европе, но не традиционных направлений отдыха, которые популярны в курортный сезон. Две недели назад компания проинформировала, что отменит в июле около 900 внутренних и европейских рейсов, которые должны были выполняться по пятницам и выходным.

По словам члена правления Lufthansa Детлефа Кайзера, изначально было ясно, что нехватка кадров в авиационной отрасли будет серьезной проблемой. Например, аэропорт во Франкфурте-на-Майне вложил значительные средства в подбор персонала. Однако пришлось признать, что сотрудники не могут быть найдены так быстро, как хотелось бы, что частично связано с более строгими проверками безопасности в отрасли. Аэропорты, авиакомпании и группы наземного обслуживания сократили рабочие места во время кризиса и сейчас активно пытаются нанять новых сотрудников. Германский оператор аэропортов Fraport предупредил, что нехватка персонала может привести к серьезным задержкам рейсов в домашнем хабе Lufthansa.