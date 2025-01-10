В ФРГ начали проверку после поддержки Маском АдГ перед выборами

Администрация Бундестага начала проверку после того, как американский миллиардер Илон Маск выразил поддержку ультраправой популистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в преддверии парламентских выборов в ФРГ.

Администрация Бундестага начала проверку после того, как американский миллиардер Илон Маск выразил поддержку ультраправой популистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в преддверии парламентских выборов в ФРГ.

Как передает Report , об этом сообщает газета Die Welt.

Чиновники проверяют, не нарушают ли высказывания Маска закон о политических партиях Германии. "Администрация Бундестага сейчас проясняет обстоятельства по этому делу", — заявили в парламенте ФРГ.

Die Welt отмечает, что Маск открыто рекламирует АдГ в своей соцсети Х. Неправительственная организация LobbyControl указывала, что публичная беседа Маска и лидера АдГ, кандидата в канцлеры Германии Алис Вайдель, которая состоялась вечером 9 января, может расцениваться как "незаконное партийное пожертвование" и "политическая реклама". Похожий разговор Маск проводил с избранным президентом США Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании в августе 2024 года.

Кроме того, бизнесмен публично заявлял, что "только АдГ может спасти Германию". В ходе беседы с Вайдель он повторил это заявление, а также призвал голосовать за АдГ жителей страны, которые "хотят перемен".

Согласно закону о политических партиях Германии, агитация со стороны третьих лиц считается партийным пожертвованием, поясняет Die Welt. При этом такие пожертвования запрещены из стран, не входящих в ЕС. В случае с Маском и соцсетью Х речь идет о США.

Отметим, что Илон Маск — самый богатый человек планеты. В последнее время он высказывается в поддержку правых популистов в США и Европе. Бизнесмен стал одним из главных сторонников избранного президента США Дональда Трампа, вложив в его предвыборную кампанию более 100 миллионов долларов. После избрания Трамп выдвинул Маска на должность главы Департамента эффективности правительства.

Газета Financial Times сообщала, что Маск обсуждает с союзниками, как сместить Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании. В свою очередь лидер британской партии евроскептиков Reform UK Найджел Фарадж рассказывал, что ведет с бизнесменом переговоры о финансовой помощи.

Лидеры ряда европейских стран обеспокоены политической деятельностью Маска. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы в Германии, а премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что бизнесмен "разжигает ненависть и призывает поддержать наследников нацизма".