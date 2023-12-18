В ФРГ изучают возможность возвращения к обязательной воинской службе

Министерство обороны ФРГ изучает возможность возвращения к обязательной воинской службе по шведской модели.

Министерство обороны ФРГ изучает возможность возвращения к обязательной воинской службе по шведской модели.

Как передает Report , об этом сообщил глава ведомства Борис Писториус в интервью газете Welt am Sonntag.

"Там в Швеции проводится осмотр всех молодых женщин и мужчин, но только отдельная часть из них в конечном итоге проходит действительную военную службу. Возможно ли что-то подобное у нас, является частью этих размышлений", - сказал министр.

В то же время он подчеркнул, что "любая идея, однако, нуждается в получении политического большинства".

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего Бундесвер перешел на профессиональную армию. После своего назначения на пост министра обороны в январе текущего года Писториус назвал отмену призыва ошибкой, но признал, что ее нельзя исправить в кратчайшие сроки.