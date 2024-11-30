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В ФРГ из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали 9 тыс. человек

В ФРГ из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали 9 тыс. человек Порядка 9 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в Ганновере из-за обнаружения неразорвавшейся 250-килограммовой американской бомбы времен Второй мировой войны.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 22:21
В ФРГ из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали 9 тыс. человек

Порядка 9 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в Ганновере из-за обнаружения неразорвавшейся 250-килограммовой американской бомбы времен Второй мировой войны.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении городских властей.

"Снаряд был обнаружен на строительной площадке Ганноверской высшей медицинской школы. Около 8:00 (11:00 по Баку) в субботу примерно 9 тыс. человек были эвакуированы. Бомбу успешно обезвредили во второй половине дня. Оба детонатора были успешно извлечены из авиабомбы и взорваны на месте, - отметили в администрации города.

Отмечается, что в операции было задействовано более 700 сотрудников экстренных служб. После этого жители смогли вновь вернуться в свои дома. Все ограничительные меры были сняты.

Согласно приблизительным подсчетам, в конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров, 10-20% из них не разорвались. Каждые несколько месяцев снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.

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