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В ФРГ фиксируют рост количества случаев острых респираторных заболеваний среди детей

В ФРГ фиксируют рост количества случаев острых респираторных заболеваний среди детей Рост случаев заражения бактерией Mycoplasma pneumoniae, которая способна вызывать острые респираторные заболевания (ОРЗ), в частности нетипичную пневмонию, регистрируется в Германии.
Другие страны
1 декабря 2023 г. 22:26
В ФРГ фиксируют рост количества случаев острых респираторных заболеваний среди детей

Рост случаев заражения бактерией Mycoplasma pneumoniae, которая способна вызывать острые респираторные заболевания (ОРЗ), в частности нетипичную пневмонию, регистрируется в Германии.

Как передает Report, об этом сообщил на своем сайте журнал Focus со ссылкой на данные врачей, но не приводя при этом никакой статистики.

В частности, в статье говорится о "некоторых отчасти тяжелых" случаях в Гамбурге. "Врачи также рассказали об участившихся случаях и в других регионах", - говорится в материале. ОРЗ, о которых идет речь, фиксируются у детей и подростков до 16 лет. Никто из пациентов не нуждается в вентиляции легких, говорится в статье.

Германский вирусолог Кристоф Шпехт напоминает, что заражение бактерией Mycoplasma pneumoniae приводит к ОРЗ чаще всего именно у детей. Случаев становилось все меньше в ходе пандемии из-за сокращения социальных контактов. "Однако бактерия никуда не исчезала, - сказал Шпехт. - Отмена мер борьбы с коронавирусом могла привести к тому, что случаев инфицирования стало существенно больше".

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что 23 ноября провела телеконференцию с китайскими органами здравоохранения, в ходе которой были получены данные, указывающие на увеличение числа амбулаторных консультаций и госпитализаций детей по поводу микоплазменной пневмонии с мая, а также респираторно-синцитиального вируса, аденовируса и вируса гриппа с октября. Китайские власти сообщили, что не было обнаружено каких-либо необычных и новых патогенов или необычных клинических проявлений, в том числе в Пекине. ВОЗ высказалась против введения ограничений на торговлю с Китаем и поездки в эту страну.

1 декабря ВОЗ указала, что ведет мониторинг ситуации с респираторными заболеваниями в Китае, однако на настоящий момент не усматривает наличия у них потенциала пандемии.

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