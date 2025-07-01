В ФРГ эвакуируют почти 20 тыс. человек из-за бомбы Второй мировой

Почти 20 тыс. человек будут эвакуированы во вторник в городе Оснабрюк (федеральная земля Нижняя Саксония) в связи с обнаружением неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.

Почти 20 тыс. человек будут эвакуированы во вторник в городе Оснабрюк (федеральная земля Нижняя Саксония) в связи с обнаружением неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте местной администрации.

"Это коснется почти 20 тыс. человек примерно в 13 тыс. домохозяйств", - отметили власти. Самое позднее до 15:00 по местному времени (17:00 по бакинскому времени) во вторник им придется покинуть свои дома. В зоне безопасности находятся главный железнодорожный вокзал, две больницы, школы. Занятия для учащихся продлятся до 13:00 (15:00 по бакинскому времени). В одной из гимназий организован эвакуационный центр.

Снаряд был обнаружен в понедельник во время строительных работ. Во вторник его планируют обезвредить.

Это уже вторая за последнее время масштабная эвакуация в Оснабрюке. Примерно две недели назад из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны свои дома пришлось покинуть около 11 тыс. жителей.