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В ФРГ дали согласие на поставки Польшей танков Leopard 2 Украине

В ФРГ дали согласие на поставки Польшей танков Leopard 2 Украине Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву.
Другие страны
23 января 2023 г. 01:18
В ФРГ дали согласие на поставки Польшей танков Leopard 2 Украине

Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"В настоящее время этот вопрос не был задан, однако, если бы нас спросили, мы не стали бы стоять на пути", - сказала Бербок в интервью французскому телеканалу LCI, отвечая на вопрос, что произойдет, если Польша поставит Украине танки.

Отметим, что Германия контролирует экспортную лицензию на все танки Leopard 2, по этой причине Берлин решает, может ли какая-либо страна продавать или дарить указанное вооружение.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya Polşanın Ukraynaya “Leopard 2” tanklarını göndərməsinə razılıq verib

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