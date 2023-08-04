В ФРГ число уволившихся с военной службы в 2022 году выросло в пять раз

В ФРГ число уволившихся с военной службы в 2022 году выросло в пять раз

Число рапортов об увольнении с военной службы в Бундесвере (вооруженные силы ФРГ) в 2022 году увеличилось в пять раз по сравнению с 2021 годом.

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