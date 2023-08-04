В ФРГ число уволившихся с военной службы в 2022 году выросло в пять раз

Число рапортов об увольнении с военной службы в Бундесвере (вооруженные силы ФРГ) в 2022 году увеличилось в пять раз по сравнению с 2021 годом.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил германский портал Table.Media со ссылкой на данные правительства.
Согласно этим данным, число таких рапортов в 2022 году составило 1 123, для сравнения в 2021 году их было всего 209. В частности, со службы в 2022 году уволились "450 неслуживших лиц, 438 резервистов, 226 кадровых военных, 8 профессиональных военных и один доброволец". Как отмечает портал, за первые четыре месяца 2023 года с военной службы в германской армии уже уволились 672 человека.
Численность личного состава ВС Германии составляет 183 тыс., ее планируют увеличить до 203 тыс. к 2031 году. Уполномоченная Бундестага (парламент ФРГ) по вопросам военнослужащих Ева Хёгль в июле выразила сомнение в том, что принятые германскими властями меры позволят довести численность военнослужащих до желаемой отметки. Она отметила, что для этого необходимо сделать Бундесвер привлекательным для молодежи, реформировать инфраструктуру и увеличить финансирование для обеспечения нужд военнослужащих.