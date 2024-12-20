В ФРГ число отказавшихся от военной службы выросло в 12 раз

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) испытывает большие проблемы в связи с ростом числа лиц, отказывающихся от несения военной службы, что может быть связано с опасением в перспективе попасть на российско-украинский фронт.

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) испытывает большие проблемы в связи с ростом числа лиц, отказывающихся от несения военной службы, что может быть связано с опасением в перспективе попасть на российско-украинский фронт.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Bild.

По информации издания, число отказавшихся от военной службы резко увеличилось с февраля 2022 года, когда началась российско-украинская война.

Только в этом году по состоянию на конец октября число отказавшихся насчитывалось 2 468, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее (1 609), и в 12 раз больше, чем в 2021 году (209). Заявления о нежелании служить поступали как от гражданских, так и военнослужащих Бундесвера и резервистов.

Согласно данным Минобороны ФРГ, в текущем году от службы отказались 136 активных солдат, 840 резервистов и 1 492 гражданских.

В Минобороны заявили изданию, что Бундесвер находится "в конкурентной борьбе за лучшие таланты", и признали, что ситуация с безопасностью может влиять на число отказывающихся от службы лиц.