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    В ФРГ автобус с детьми столкнулся с автомобилем скорой помощи

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Туристический автобус столкнулся в субботу вечером с машиной скорой помощи на севере ФРГ, пострадали 46 человек, в основном дети и подростки.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье местная полиция.

    Инцидент произошел недалеко от города Любек (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Автобус, в котором находились 42 ребенка, находился на пути в летний лагерь.

    По предварительным данным, машина скорой помощи ехала на вызов. В результате столкновения она перевернулась и вылетела в кювет.

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