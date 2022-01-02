В ФРГ 10 человек пострадали во время акции против ковидных ограничений

Не менее 10 человек, в том числе четверо полицейских, пострадали во время акции протеста против ковидных ограничений властей в германском городе Грайц (федеральная земля Тюрингия).

Не менее 10 человек, в том числе четверо полицейских, пострадали во время акции протеста против ковидных ограничений властей в германском городе Грайц (федеральная земля Тюрингия).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство DPA, ссылаясь на местную полицию.

Акция прошла в субботу вечером и собрала около 400 человек. Полиция не допустила запланированную организаторами демонстрацию по улицам города, ситуация накалилась, и стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ и дубинки, чтобы утихомирить особо агрессивных участников.

Демонстрации против ограничений прошли в субботу и в других городах Тюрингии. Они собрали в общей сложности более 1 тыс человек.

По итогам совещания канцлера и премьер-министров земель ФРГ 21 декабря было принято решение, что самое позднее с 28 декабря в частных квартирах и домах можно будет собираться максимум до 10 человек вне зависимости от того, привиты они или переболели COVID-19. Для детей до 14 лет делается исключение.

Доступ в рестораны, магазины, в общественный транспорт имеют только привитые и переболевшие. В ряде точек действует правило 2G+, то есть наряду с сертификатом о прививке или документом, подтверждающим перенесенное заболевание, необходимо также предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, действительный не более 24 часов после сдачи анализа.

Крупные мероприятия, включая футбольные игры, можно проводить, но без публики. Это касается всех спортивных, культурных и иных мероприятий. Закрыты дискотеки, клубы и бары по всей стране. Реализация мер остается за властями регионов, в некоторых землях приняты дополнительные решения.