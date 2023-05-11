Около 30 человек пострадали при обрушении моста в финском городе

Около 30 человек пострадали в четверг в финском городе Эспоо в результате обрушения моста.

Около 30 человек пострадали в четверг в финском городе Эспоо в результате обрушения моста.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает телеканал Yle со ссылкой на местную полицию.

"Травмы различной степени тяжести получили 27 человек, среди пострадавших есть школьники. Пострадавших доставили в больницы региона", - сообщает телеканал.

Открыт специальный информационный центр, куда могут позвонить родственники пострадавших и где можно получить дополнительную информацию.

12.59

Пешеходный мост обрушился в четверг в финском городе Эспоо, травмы получили 24 человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили региональные спасательные службы.

По их данным, обрушение произошло в районе Тапиола рядом со строительной площадкой. Большинство пострадавших - несовершеннолетние, учащиеся начальной школы. Они получили травмы разной степени тяжести, в основном переломы. 15 человек были направлены в больницы столичного региона. Спасательные службы сосредоточены на оказании первой помощи пострадавшим.