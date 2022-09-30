В Финляндию въехало 60 тыс. россиян после объявления о частичной мобилизации

После объявления в России частичной мобилизации количество въехавших в Финляндию российских граждан увеличилось.

После объявления в России частичной мобилизации количество въехавших в Финляндию российских граждан увеличилось.

Как передает Report, об этом заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в Финляндию въехало около 60 тыс. россиян, 80% из которых следуют транзитом в другие страны Европы.

"Сколько из этого количества лиц, которые пытаются уклониться от частичной мобилизации, таких данных, естественно, быть не может. Но, по данным миграционной службы, за эту же прошедшую неделю, где-то около 100 человек, въехавших из Финляндии в Россию, обратились с заявлением о предоставлении убежища. Финны, как было объявлено, будут рассматривать эти заявления в общем порядке", - отметил Кузнецов.

Финляндия с 30 сентября запретила въезд в страну российским туристам.