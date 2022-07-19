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В Финляндию прибыл ракетный эсминец ВМС США

В Финляндию прибыл ракетный эсминец ВМС США В порт финской столицы Хельсинки во вторник зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke.
Другие страны
19 июля 2022 г. 19:23
В Финляндию прибыл ракетный эсминец ВМС США

В порт финской столицы Хельсинки во вторник зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил 6-й оперативной флот США.

Корабль способен выполнять разнообразные задачи, благодаря своему мощному и сбалансированному ракетному вооружению, управляемому единой системой Aegis ("Иджис").

Эсминец оснащен крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1600 км, зенитными управляемыми ракетами RIM-66 SM-2 ("Стандарт-2") и противолодочными управляемыми ракетами RUM-139 ASROC.

В зависимости от поставленных задач корабль может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk.

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