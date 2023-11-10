В Финляндии заявили о принадлежности обнаруженного у Balticconnector якоря судну КНР

Обнаруженный недалеко от места повреждения газопровода Balticconnector якорь принадлежал китайскому судну Newnew Polar Bear.

Обнаруженный недалеко от места повреждения газопровода Balticconnector якорь принадлежал китайскому судну Newnew Polar Bear.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением на телерадиоканале Yle выступил представитель национального бюро расследований Финляндии, которое входит в структуру полиции, Ристо Лохи.

"На текущей стадии можно утверждать, что якорь, который был найден в море 24 октября, походит на якорь Newnew Polar Bear по определенным техническим параметрам. На якоре была обнаружена та же краска, что и на поврежденном газопроводе", - сказал он.

Специалисты в ходе расследования обнаружили на морском дне с обеих сторон трубопровода следы, протянувшиеся на несколько километров на восток, их мог оставить якорь. Также выяснилось, что география и время перемещения китайского судна совпали со временем повреждения газопровода. Позднее, как утверждает Yle, судно было замечено в порту Санкт-Петербурга. На фотографиях контейнеровоза из порта, по данным телерадиокомпании, видно, что якорные цепи судна, которое пришвартовано в порту, сброшены в воду, хотя в этом нет необходимости.

Работа подводного газопровода Balticconnector была приостановлена в связи с подозрением на утечку. Власти Финляндии сообщили на пресс-конференции 10 октября, что повреждение, обнаруженное рано утром 9 октября, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. Также была нарушена работа подводного кабеля связи, который пролегает неподалеку от газопровода. Его повреждение обнаружили примерно в то же время, что и утечку на Balticconnector.