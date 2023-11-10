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В Финляндии заявили о принадлежности обнаруженного у Balticconnector якоря судну КНР

В Финляндии заявили о принадлежности обнаруженного у Balticconnector якоря судну КНР Обнаруженный недалеко от места повреждения газопровода Balticconnector якорь принадлежал китайскому судну Newnew Polar Bear.
Другие страны
10 ноября 2023 г. 17:52
В Финляндии заявили о принадлежности обнаруженного у Balticconnector якоря судну КНР

Обнаруженный недалеко от места повреждения газопровода Balticconnector якорь принадлежал китайскому судну Newnew Polar Bear.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением на телерадиоканале Yle выступил представитель национального бюро расследований Финляндии, которое входит в структуру полиции, Ристо Лохи.

"На текущей стадии можно утверждать, что якорь, который был найден в море 24 октября, походит на якорь Newnew Polar Bear по определенным техническим параметрам. На якоре была обнаружена та же краска, что и на поврежденном газопроводе", - сказал он.

Специалисты в ходе расследования обнаружили на морском дне с обеих сторон трубопровода следы, протянувшиеся на несколько километров на восток, их мог оставить якорь. Также выяснилось, что география и время перемещения китайского судна совпали со временем повреждения газопровода. Позднее, как утверждает Yle, судно было замечено в порту Санкт-Петербурга. На фотографиях контейнеровоза из порта, по данным телерадиокомпании, видно, что якорные цепи судна, которое пришвартовано в порту, сброшены в воду, хотя в этом нет необходимости.

Работа подводного газопровода Balticconnector была приостановлена в связи с подозрением на утечку. Власти Финляндии сообщили на пресс-конференции 10 октября, что повреждение, обнаруженное рано утром 9 октября, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. Также была нарушена работа подводного кабеля связи, который пролегает неподалеку от газопровода. Его повреждение обнаружили примерно в то же время, что и утечку на Balticconnector.

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