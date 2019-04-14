​В Финляндии завершилось голосование на парламентских выборах

Парламентские выборы завершились в Финляндии. Избирательные участки по всей стране (их было более 900) закрылись в 20:00 по местному времени (21:00).

Предварительные итоги выборов будут известны уже вечером, а окончательные подтвержденные результаты обнародуют 17 апреля.

По итогам выборов будет определен состав однопалатного парламента страны (200 депутатов), сформировано новое правительство и назначен премьер-министр. Финны выбирали почти из 2,5 тыс. кандидатов от 19 партий.

Предыдущие выборы в парламент Финляндии прошли весной 2015 года. По их итогам было сформировано трехпартийное правительство в составе "Финляндского центра", Национальной коалиционной партии и "Истинных финнов". В 2017 году в результате внутрипартийного раскола "Истинные финны" перешли в оппозицию, отделившееся от них "Синее будущее" осталось в составе кабинета министров.

Правящая коалиция (в составе партии премьер-министра Юхи Сипиля "Финляндский центр", Национальной коалиционной партии и "Синего будущего") ушла в отставку 8 марта, однако по указанию президента Саули Ниинистё правительство продолжает исполнение своих рабочих обязанностей до окончания срока полномочий.