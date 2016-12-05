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    В Финляндии застрелили мэра и двух журналистов

    Подозреваемый был задержан

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Финская полиция сообщила, что три женщины были застрелены из винтовки в небольшом городе Иматра.

    Как передает Report, об этом сообщает MIG News.

    Инцидент произошел около полуночи у одного из местных ресторанов. Отмечается, что жертвами стрельбы стали мэр города и двое журналистов.

    В заявлении департамента полиции юго-восточной Финляндии сообщается, что подозреваемый был задержан. Им оказался 23-летний местный житель. 

    Уточняется, что вооруженный винтовкой мужчина расстрелял женщин, когда они выходили из ресторана в центре города.

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