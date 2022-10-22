В Финляндии запретят гражданам России заключать сделки с недвижимостью

Правительство Финляндии изучит вопрос о полном запрете сделок с недвижимостью для граждан России.

Правительство Финляндии изучит вопрос о полном запрете сделок с недвижимостью для граждан России.

Как передает Report, об этом в беседе с газетой Aamulehti заявил министр обороны страны Антти Кайкконен.

Он указал, что данный вопрос ранее не был изучен, а финский кабмин не принимал никаких решений по этому поводу. При этом в Минобороны страны задумались об ограничениях в сфере недвижимости для граждан РФ, отметил Кайкконен.

Согласно законопроекту, который предложило это ведомство, Минобороны получит право выяснять происхождение финансирования покупок имущества. Также министерство сможет запретить приобретение недвижимости россиянам, если сочтет, что такая сделка представляет угрозу национальной безопасности.

Однако предварительное мнение, по словам Кайкконена, "таково, что возможный полный запрет поднимает значительные конституционные вопросы".