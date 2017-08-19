В Финляндии задержали еще пять человек после нападения в Турку

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Полиция Финляндии арестовала пять человек в связи с расследованием нападения с ножом на прохожих в городе Турку.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, полиция провела задержания в квартире в Турку ночью.

"Проводился рейд, и у нас сейчас шестеро подозреваемых под арестом, главный подозреваемый и пятеро других", — заявил старший инспектор Национального бюро расследований Маркус Лейн. Он добавил, что полиция расследует причастность этих людей к нападению. По его словам, они имели связь с первым задержанным.

Финская Центральная криминальная полиция, в свою очередь, сообщила что нападение мужчины с ножом на прохожих в городе Турку в пятницу расследуется как теракт. "Случившее расследовалось как убийство, но из-за полученных в течение ночи дополнительных данных теперь оно квалифицировано как убийства, совершенные в целью терроризма, а также попытки таких убийств", - говорится в сообщении. "Полиция выяснила личность нападавшего. Это - 18-летний гражданин Марокко", - добавили там.

В ходе нападения, подтвердили в ведомстве, погибли двое финских граждан, восемь человек ранены. Среди раненых есть один гражданин Италии и двое шведов. Сотрудники правоохранительных органов открыв огонь по нападавшему и ранив его в ногу, задержали его.

В аэропорту Хельсинки, в портах и на вокзалах усилены меры безопасности в связи с инцидентом.

