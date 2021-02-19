В Финляндии за отказ тестирования на COVID-19 будет грозить тюрьма

Соответствующий законопроект министерство социального благополучия и здравоохранения внесло в парламент в пятницу

Правительство Финляндии планирует ужесточить законодательство в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, за отказ от прохождения тестирования может грозить штраф или тюремное заключение до трех месяцев. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующий законопроект министерство социального благополучия и здравоохранения внесло в парламент сегодня.

"Например, во время эпидемии COVID-19 региональный государственный орган может принять решение об обязательном медицинском осмотре в аэропорту. Если человек отказывается пройти обязательное медицинское освидетельствование, он или она могут быть оштрафованы или лишены свободы на срок до трех месяцев", - говорится в проекте закона.

Ожидается, что он будет принят парламентом и утвержден президентом сегодня же во второй половине дня и вступит в действие с 22 февраля.