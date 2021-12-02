В Финляндии выявлен первый случай заражения "омикрон"-штаммом

В Финляндии выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон".

В Финляндии выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", он был выявлен у человека, который приехал в Финляндию из Швеции.

Институт здравоохранения Финляндии сообщил, что в данный момент идет изучение образцов, взятых у людей, которые путешествовали в той же группе и заразились коронавирусом.

Таким образом, случаи заражения новым штаммом были зафиксированы уже в более 20 странах мира.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.