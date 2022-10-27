В Финляндии выделили средства на строительство забора на границе с Россией

Финские власти в четвертом пакете дополнительного бюджета на этот год предложили 6 млн евро для финансирования пилотного участка ограждения на границе с Россией.

Финские власти в четвертом пакете дополнительного бюджета на этот год предложили 6 млн евро для финансирования пилотного участка ограждения на границе с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в бюджетном предложении.

"В четвертом дополнительном бюджете на 2022 год правительство предлагает… 6 млн евро дополнительного финансирования для пилотного проекта барьерного ограждения на восточной (российской) границе", - сказано в документе, ожидающем рассмотрения парламентом Финляндии.

В правительстве уточнили, что строительство барьерного ограждения начнется в 2023 году трехкилометрового пилотного участка, будет проверен метод строительства, функциональность планируемых решений, осуществление пограничного контроля во время строительства и создана модель сотрудничества с землевладельцами.

Добавляется, что МВД Финляндии предложило финансирование, необходимое для начала реализации проекта. В ведомстве подчеркнули, что барьер должен обезопасить около 200 километров российской границы и будет построен в наиболее важных для пограничного контроля местах.