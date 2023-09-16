В Финляндии вступил силу запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

В Финляндии официально вступил в силу введенный властями запрет на въезд на территорию страны легковых автомобилей с российскими автомобильными номерами.

В Финляндии официально вступил в силу введенный властями запрет на въезд на территорию страны легковых автомобилей с российскими автомобильными номерами.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в правительстве Финляндии уточнили, что уже находящиеся в стране российские автомобили должны покинуть ее территорию в течение шести месяцев, иначе транспортные средства могут быть конфискованы.

"Ввезти в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в России, смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, члены их семей, дипломаты или лица, приравненные к ним, а также по гуманитарным соображениям", - говорится в официальном сообщении финского кабмина.

Ранее в финском МИДе сообщили, что в Хельсинки считают важным, чтобы государства-члены Евросоюза, особенно те, которые граничат с Россией, имели единую позицию по вопросу санкций. Ранее запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей ввели Литва, Латвия и Эстония.