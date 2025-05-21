В Финляндии впервые отработали запуск ракет Hellfire

В ходе совместных учений Финляндии с Великобританией и Швецией впервые отработали запуск управляемых ракет класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire.

В ходе совместных учений Финляндии с Великобританией и Швецией впервые отработали запуск управляемых ракет класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire.

Как передает Report, об этом сообщили в оборонном ведомстве Финляндии.

Согласно информации, учения Northern Strike 125 и Northern Star 25 стартовали на полигоне Роваярви в Лапландии 12 мая.

Силы обороны Финляндии в социальной сети X разместили также видео, на котором продемонстрированы установка ракеты на вертолете и ее запуск по танку в качестве условной наземной цели.

Отмечается, что в учениях Northern Strike участвует около 6,5 тыс. военнослужащих, в том числе из Швеции и Великобритании. По данным сухопутных войск Финляндии, помимо ракет в учениях задействованы британские ударные вертолеты AH-64E Apache, финские истребители F/A-18 Hornet, а также вертолеты военно-воздушных сил всех трех стран