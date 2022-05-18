В Финляндии впервые обнаружили подвид омикрон-штамма коронавируса BA.5

Подвид омикрон-штамма коронавируса BA.5 впервые обнаружен в финском городе Турку.

Подвид омикрон-штамма коронавируса BA.5 впервые обнаружен в финском городе Турку.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Университетская больница данного региона (Tyks).

"Лаборатория клинической микробиологии Tyks Laboratories обнаружила подвид коронавируса BA.5, так называемого южноафриканского варианта, на юго-западе Финляндии. Это первое обнаружение южноафриканского варианта омикрона в Финляндии", - говорится в сообщении.

Этот вариант вируса был обнаружен у финского путешественника, вернувшегося из Центральной Америки, уточняется в сообщении.