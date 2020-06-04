В Финляндии впервые за два месяца не выявили новых случаев COVID-19

Впервые за последние два месяца в Финляндии не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии (THL).

"В Финляндии не было обнаружено новых подтвержденных случаев коронавируса. Всего в Финляндии подтверждено 6911 случаев", - говорится в сообщении.Также медики информируют, что эпидемия замедляется."Эпидемия коронавируса продолжала несколько замедляться по сравнению с предыдущими двумя неделями. В настоящее время предполагаемый уровень вирусной инфекции составляет от 0,75 до 0,80. Это означает, что эпидемия коронавируса в Финляндии в течение некоторого времени снижается", - говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.