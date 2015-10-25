В Финляндии создадут группу противодействия российским СМИ

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Финляндии из представителей канцелярии Государственного совета и различных министерств создается специальная группа, задачей которой является поиск методов и способов противодействия российским средствам массовой информации, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

"Мы собираемся, например, раскрывать распространяемую ложь и бороться с различными манипуляциями в отображении истории Финляндии", - сообщил руководитель службы по связям с общественностью правительства и эксперт комитета Финляндии по безопасности Маркку Мантила в воскресенье газете "Калева".

По его словам, "в СМИ России регулярно искажают высказывания наших ведущих политиков, и это не может быть случайностью". "Так, большая часть российских СМИ создают такую картину, словно руководство государства и значительная часть наших политиков прямо-таки требуют прекращения санкций ЕС", - сказал эксперт.

Он считает, что "целью России является с помощью информационной войны разрушить единство Европейского союза".

В то же время он отметил, что Финляндия не считает, что с Россией идет информационная война.

О некоторых деталях нововведения Мянтила рассказал в газете "Илта-Саномат". Он отметил, что правительство намерено привлечь к работе по противодействию российским информационным каналам около ста чиновников, в том числе из министерства обороны. Проект будет запущен в конце нынешнего или в начале будущего года. К подготовке финских борцов с российской пропагандой будут привлечены специалисты из фонда Рузвельта и Гарвардского университета.