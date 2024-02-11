В Финляндии состоится второй тур выборов президента

Второй тур президентских выборов пройдет в Финляндии, в ходе них будет выбран 13-й по счету глава государства. После состоявшегося в конце января первого тура во второй вышли бывший глава правительства Александер Стубб и депутат парламента, экс-глава МИД

Второй тур президентских выборов пройдет в Финляндии, в ходе них будет выбран 13-й по счету глава государства. После состоявшегося в конце января первого тура во второй вышли бывший глава правительства Александер Стубб и депутат парламента, экс-глава МИД Пекка Хаависто.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Право голоса в Финляндии имеют около 4,55 млн человек при населении 5,56 млн. Избирательные участки откроются в 09:00 по местному времени (11:00 по бакинскому времени) и будут работать до 20:00 (21:00 по бакинскому времени). Досрочное голосование прошло с 31 января по 6 февраля, явка составила 44,5%.

Итоги выборов станут известны до конца дня. Инаугурация нового президента состоится 1 марта.

Президента в Финляндии избирают на шестилетний срок.