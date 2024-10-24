В Финляндии сообщили о полном прекращении работы двух КПП на границе с Россией

Два временных контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией -"Париккала" и "Инари" - полностью прекращают работу.

Два временных контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией -"Париккала" и "Инари" - полностью прекращают работу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пограничной охраны Финляндии.

Движение через КПП "Инари" прекратили 1 ноября 2021 года, через "Париккалу" - с 19 апреля 2022 года. В феврале представитель финской погранохраны Марко Саарекс говорил, что закрыть эти погранпункты предложили российские власти.

"Движение через оба временных пограничных перехода на длительное время прекращено по решению соответствующих пограничных комиссаров... Возможное открытие временных пунктов пересечения границы в будущем возможно в соответствии с ранее упомянутым соглашением о пунктах пересечения границы", - сказано в сообщении.