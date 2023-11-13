В Финляндии сообщили о наплыве нелегалов со стороны России

В финской пограничной службе отметили, что люди без необходимых для въезда в страну документов все равно добираются до границы и просят убежища, и их число значительно увеличилось.

В финской пограничной службе отметили, что люди без необходимых для въезда в страну документов все равно добираются до границы и просят убежища, и их число значительно увеличилось.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, по данным ведомства, с начала августа в пункты пропуска на юго-востоке Финляндии прибыл 91 человек без необходимых проездных документов. Чаще всего у людей не было необходимой для въезда визы. Отмечается, что все они являлись гражданами третьих стран, использовали Россию для транзита и хотели запросить убежища в Суоми.

Пограничники отметили, что ранее коллеги из России не допускали выезд из РФ в пункты пересечения границы с Финляндией без необходимых проездных документов, но ситуация кардинально изменилась за последние месяцы.