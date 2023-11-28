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В Финляндии снесут здание бывшего генконсульства России

В Финляндии снесут здание бывшего генконсульства России В Финляндии городской совет Турку единогласно принял решение о приобретении здания бывшего генконсульства России и возведении нового строения на его месте.
Другие страны
28 ноября 2023 г. 12:13
В Финляндии снесут здание бывшего генконсульства России

В Финляндии городской совет Турку единогласно принял решение о приобретении здания бывшего генконсульства России и возведении нового строения на его месте.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил во вторник портал Yle.

Город купит здание у его нынешнего владельца, компании Senate Properties за 1,6 млн евро. Площадь приобретаемого земельного участка составляет 3,5 тыс. кв. метров, сделка включает в себя здание генконсульства площадью 2 тыс. кв. метров.

Также одобрено снесение построенного в 1974 году здания и возведение на его месте нового строения. Предстоит также очистить почву, так как в начале 1900-х годов на этом месте располагались литейный цех и завод цинкования.

Городской совет решил, что покупка будет совершена, не дожидаясь рассмотрения возможных апелляций.

Россия 6 июля закрыла консульство Финляндии в Петербурге и выслала девять сотрудников финляндского посольства в Москве, обвинив Хельсинки в антироссийской политике и поставках оружия Украине. В ответ Финляндия 1 октября закрыла российское консульство в Турку.

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