В Финляндии с 16 марта начнут задерживать машины с российскими номерами

Владельцы автомобилей с российскими номерами обязаны до 16 марта вывезти из страны свои машины.

Владельцы автомобилей с российскими номерами обязаны до 16 марта вывезти из страны свои машины.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в заявлении директора департамента таможенного контроля Финляндии Сами Ракшита.

Если необходимые документы отсутствуют, то автомобиль могут изъять, а также наложить налоговую пошлину или вывезти за пределы Евросоюза.

Исключение составляют машины, принадлежащие студентам или лицам, работающим в Финляндии по действующему трудовому договору, а также те авто, которые находятся в стране на основании санкционного постановления.