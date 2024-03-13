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В Финляндии с 16 марта начнут задерживать машины с российскими номерами

В Финляндии с 16 марта начнут задерживать машины с российскими номерами Владельцы автомобилей с российскими номерами обязаны до 16 марта вывезти из страны свои машины.
Другие страны
13 марта 2024 г. 12:19
В Финляндии с 16 марта начнут задерживать машины с российскими номерами

Владельцы автомобилей с российскими номерами обязаны до 16 марта вывезти из страны свои машины.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в заявлении директора департамента таможенного контроля Финляндии Сами Ракшита.

Если необходимые документы отсутствуют, то автомобиль могут изъять, а также наложить налоговую пошлину или вывезти за пределы Евросоюза.

Исключение составляют машины, принадлежащие студентам или лицам, работающим в Финляндии по действующему трудовому договору, а также те авто, которые находятся в стране на основании санкционного постановления.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiyada Rusiya dövlət nömrə nişanlı avtomobillər saxlanılacaq

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