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В Финляндии пройдут выборы органов местного самоуправления

В Финляндии пройдут выборы органов местного самоуправления Муниципальные выборы в Финляндии, которые были перенесены с апреля на июнь из-за ситуации с пандемией коронавируса, пройдут в воскресенье.
Другие страны
13 июня 2021 г. 06:52
В Финляндии пройдут выборы органов местного самоуправления

Муниципальные выборы в Финляндии, которые были перенесены с апреля на июнь из-за ситуации с пандемией коронавируса, пройдут в воскресенье.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Избирательные участки по всей стране будут открыты с 09:00 до 20:00 по местному времени. Правом участвовать в выборах в этом году обладают более 4,4 млн человек. Им предстоит избрать около 9 тыс. членов 293 городских советов Финляндии. Органы местного самоуправления нового состава приступят к работе с 1 августа на срок четыре года. Еще в 16 муниципальных образованиях, расположенных на Аландских островах (автономной шведскоязычной территории в составе Финляндии), выборы местных органов власти прошли в 2019 году, очередное голосование в них должно состояться в 2023 году.

По данным Министерства юстиции республики, в общей сложности 19 политических партий, в том числе девять парламентских, выдвинули около 35,6 тыс. кандидатов в горсоветы. Это на 2 тыс. больше, чем во время предыдущей предвыборной кампании 2017 года. Партия "Финляндский центр", входящая в правительственную коалицию, выдвинула больше всего - свыше 6 тыс. кандидатов. В этот раз на выборы идет также зарегистрированная лишь несколько месяцев назад Кристальная партия.

Родной язык почти 92 % кандидатов - финский, говорящих на шведском насчитывается 5,4 %. Доля тех, для кого родным не являются ни один из официальных языков страны, составляет 2,6 %. В эту группу входят и русскоязычные кандидаты, которых насчитывается 130 человек.

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