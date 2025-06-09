В Финляндии пройдут учения НАТО с участием ВВС США, Франции и Великобритании

С 16 по 27 июня в Финляндии пройдут учения НАТО Atlantic Trident 25 с участием финских, американских, британских и французских ВВС.

С 16 по 27 июня в Финляндии пройдут учения НАТО Atlantic Trident 25 с участием финских, американских, британских и французских ВВС.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВВС Финляндии.

Всего будет задействовано более 40 самолетов и около 1 тыс. человек личного состава - финские истребители F/A-18 Hornet; американские истребители F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle; самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker производства США; британские истребители Typhoon; французские истребители Rafale и т.д.

Самолеты будут вылетать с финских авиабаз "Тиккакоски" в Ювяскюля, "Сатакунта" в Пирккале, "Риссала" в Куопио, а также с авиабазы в Лапландии.

Учения США, Франции и Великобритании Atlantic Trident проводятся раз в два года.